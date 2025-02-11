陳儀瑾全家搶麥克風全為了江蕙這首歌 情人節老公不在不怕寂寞

陳儀瑾新歌置入許多台語知名歌曲歌名。（無限願景音樂工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕受到洪榮宏胞弟洪敬堯賞識的歌壇新人陳儀瑾，推出首張個人專輯《攏是愛》，同名曲歌詞藏彩蛋，將很多知名台語歌曲的歌名都置入其中。

西洋情人節將至，但陳儀瑾老公人在國外工作，她不怕寂寞，笑說會由家中的毛小孩陪她一起過，「我會幫毛小孩特製情人節鮮食特餐，來感謝毛小孩在各個節日都溫暖的陪伴著我。」

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洪敬堯將《攏是愛》這首歌的歌詞置入多首台語經典歌名，像是《茫茫到深更》、《心所愛的人》、《情字這條路》、《惜別的海岸》、《海海人生》、《悲情的城市》、《半夢半清醒》等，陳儀瑾說個人最偏愛的是《海海人生》這首歌，主要是從小聽媽媽、姊姊唱，她也跟著喜歡起來，學童時期就會唱這首歌。

陳儀瑾過年期間都宅在家裡。（無限願景音樂工作室提供）

前陣子農曆春節，陳儀瑾與家人宅在家裡，吃吃喝喝、打麻將聯絡感情，笑說：「身為麥霸一家人，還是免不了一起歡唱搶奪麥克風。」另談到全家人都很喜歡江蕙，「所以我們姊妹必唱曲的是江蕙的《落雨聲》。」

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