晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡允潔聽聞大Ｓ噩耗哭了 最擔心2孩子心理狀況

蔡允潔和老公一起滾元宵。（紅心字會提供）蔡允潔和老公一起滾元宵。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人蔡允潔今（11日）擔任紅心字會長壽花公益大使，前往信義老人中心及廣慈、達仁日間照顧中心一起和長輩們滾元宵，提前歡度元宵節。經常上小S節目錄影的她，談及大S驟逝消息，她不捨表示最擔心兩個孩子的狀況。

活動現場，蔡允潔和長輩們一起滾元宵，「希望滾動元宵，能夠帶領大家平安、家家團圓，也藉由象徵「圓圓滿滿」的元宵，祝福爺爺奶奶們事事順心，圓圓滿滿、健康平安、長命百歲。」蔡允潔說，這是她人生中第一次跟長輩一起手作元宵、體驗滾元宵，她笑說：「好怕把元宵滾出竹篩外。」她也認為，能跟肚子裡的寶寶一起參加公益活動，分享喜氣也可以沾沾長輩的福氣。

蔡允潔擔任紅心字會長壽花公益大使。（紅心字會提供）蔡允潔擔任紅心字會長壽花公益大使。（紅心字會提供）

蔡允潔過去經常到小S節目作客，不過兩人並無私交也不熟識大S，不過大S不管人生哲學、精神方面都是她的榜樣，「看到新聞當下有哭，就算不認識大S姐，為什麼這麼好的人會發生這種事，明明還有很長的人生在等待。」剛公佈二胎的她表示看到新聞後，以媽媽方面最擔心大S兩個孩子的心理狀態。

蔡允潔提到自己的弟弟是警察，警察辦案不免遇到意外，她自弟弟當警察後，就很怕接到家裡電話，擔心意外會突然發生，因此對大S突傳憾事心有戚戚焉。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中