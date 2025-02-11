蔡允潔聽聞大Ｓ噩耗哭了 最擔心2孩子心理狀況

蔡允潔和老公一起滾元宵。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人蔡允潔今（11日）擔任紅心字會長壽花公益大使，前往信義老人中心及廣慈、達仁日間照顧中心一起和長輩們滾元宵，提前歡度元宵節。經常上小S節目錄影的她，談及大S驟逝消息，她不捨表示最擔心兩個孩子的狀況。

活動現場，蔡允潔和長輩們一起滾元宵，「希望滾動元宵，能夠帶領大家平安、家家團圓，也藉由象徵「圓圓滿滿」的元宵，祝福爺爺奶奶們事事順心，圓圓滿滿、健康平安、長命百歲。」蔡允潔說，這是她人生中第一次跟長輩一起手作元宵、體驗滾元宵，她笑說：「好怕把元宵滾出竹篩外。」她也認為，能跟肚子裡的寶寶一起參加公益活動，分享喜氣也可以沾沾長輩的福氣。

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蔡允潔擔任紅心字會長壽花公益大使。（紅心字會提供）

蔡允潔過去經常到小S節目作客，不過兩人並無私交也不熟識大S，不過大S不管人生哲學、精神方面都是她的榜樣，「看到新聞當下有哭，就算不認識大S姐，為什麼這麼好的人會發生這種事，明明還有很長的人生在等待。」剛公佈二胎的她表示看到新聞後，以媽媽方面最擔心大S兩個孩子的心理狀態。

蔡允潔提到自己的弟弟是警察，警察辦案不免遇到意外，她自弟弟當警察後，就很怕接到家裡電話，擔心意外會突然發生，因此對大S突傳憾事心有戚戚焉。

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