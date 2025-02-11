隔半年開機1次中！蔡允潔爆懷二胎大出血「開車累到睡著」

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人蔡允潔小年夜曬出超音波照宣布升格二寶媽，今（11日）擔任紅心字會長壽花公益大使，帶著老公和長者滾元宵。不過蔡允潔受訪有些疲態，透露活動中不時耳鳴，第二胎實在太不舒服，連開車都會開到睡著，「這胎不舒服到老公覺得是演的」。

蔡允潔擔任紅心字會長壽花公益大使，和老公一起滾元宵。（紅心字會提供）

蔡允潔走過第一胎產後低潮，去年底和老公到金山泡溫泉，時隔半年順利開機，她自爆看了《今夜一起為愛鼓掌》加上醫師建議，背著老公買了一排肌肉鬆弛劑，當晚一次吞下兩顆，還叫旅店外送2套情趣睡衣，夫妻倆一夜滾床成功達陣。

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接著蔡允潔11月中去菲律賓旅遊出現週期出血，以為月經報到，心裡還有些失落，後來驚覺身體異常疲累，沒有精神不會吐但什麼都吃不下，全身像沒有骨頭站不起來，直覺不對才趕緊驗孕，當她興奮告知老公懷孕，卻被掃興回：「怎麼可能你不是很難懷孕嗎？」讓她直呼受到打擊！

蔡允潔透露二胎預產期七月底，憂心巨蟹寶寶多愁善感。（紅心字會提供）

目前懷孕4個月的蔡允潔體態依舊消瘦，她透露體重從53公斤增肉到56公斤，火力大都集中在肚子，讓她憂心身懷巨胎，而二寶預產期在7月，兩天後就能得知性別，現場長者替她把脈出女生，蔡允潔則說男女都好，「想給小福星一個伴」不過她也擔心二胎是巨蟹寶寶，性格可能會多愁善感，擔心到時候照顧兩胎失衡，會釀姐妹心結，男生大喇喇可能比較不會有狀況。

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