醫師姜冠宇好猛 開酸美國總統川普

美國總統川普7日表示，將終止拜登政府在聯邦政府範圍內推廣紙吸管政策。（美聯社）

〔記者林南谷／台北報導〕美國總統川普7日表示，將終止拜登政府在聯邦政府範圍內推廣紙吸管政策，更痛斥紙吸管根本沒用，將回歸使用塑膠吸管。今（11）日一早，台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇，竟在臉書發文開酸川普。

稍早姜冠宇在臉書打卡，人在桃園機場的他準備搭機前往美國，透露飛機出發前先喝一杯珍珠奶茶再起，他並曬出在機場爽喝飲料照片同時點名川普說：「我這張應該沒有違背川普總統的政策吧，雖然我真心不懂紙吸管是哪裡犯到他。」

請繼續往下閱讀...

醫師姜冠宇即將搭機前往美國，在桃園機場打卡自拍爽喝飲料。（翻攝自姜冠宇臉書）

川普日前在自家社群平台Truth Social上稱：「我下週將簽署行政命令，終止拜登推動的荒謬紙吸管政策，那根本沒用。」之後又補充說：「回歸塑膠（吸管）吧！」

美國前總統拜登去年11月宣布一項全國性計劃，規定2027年前逐步淘汰聯邦食品服務內的一次性塑膠製品，並於2035年前擴展至所有政府機構，希望藉此減少美國對一次性塑膠的依賴。

目前還不清楚川普是否要取消這項更廣泛計劃，又或者他是否只專注於恢復塑膠吸管，而這並非川普首次公開批評紙吸管，過去他多次表達不喜歡紙吸管，在2019年競選期間，川普團隊還開賣印上川普字樣的可回收塑膠吸管，宣傳標語是：「自由派的紙吸管根本沒用。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法