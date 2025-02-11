港星張智霖遭遊戲網站擅用肖像 急發聲明澄清

53歲張智霖傳出肖像被盜用。（翻攝自張智霖微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕53歲港星張智霖憑著帥氣外型，大受廣告商歡迎，多年來為不少產品擔任代言人，10日透過經紀公司發聲明澄清，指某遊戲網站擅自使用他的肖像及姓名，並對外造成誤解張智霖與其存在廣告代言關係。

聲明內容主要列出3點，首先，張智霖未曾許可該遊戲公司使用其肖像與姓名，同時沒有與該品牌合作。其次，擅自使用張智霖的肖像、姓名，並將其用於虛假商業宣傳，嚴重侵犯了張智霖合法權益，已委託律師收集證據，敬告相關網站立即停止違法行為，必要時更會採取法律行動。

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最後，張智霖經紀公司感謝公眾對其支持和信任，同時，提請消費者和公眾注意識別、謹慎判斷，以免蒙受損失。

張智霖出道作品與歌手許秋怡合推《現代愛情故事》專輯，於1991年11月問世，他也演出不少膾炙人口港劇，包括《十月初五的月光》、《西關大少》、《衝上雲霄II》等，2001年2月8日與港星袁詠儀在美國註冊結婚，2006年袁詠儀在香港養和醫院生下獨子張慕童。

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