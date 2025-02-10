電豹女Nia除夕手氣超旺 買500元刮刮樂「獎金翻倍」

電豹女全面進化！女孩日「浪愛擁豹」驚喜演出。（想想時間有限公司）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台啤永豐雲豹專屬啦啦隊浪LIVE電豹女，在新年期間各自享受難得的假期，大年初二這天，成員們紛紛回家團聚、走春並試試手氣，迎接充滿挑戰與期待的新一年。隊長小楓笑說：「回到桃園過年，和同為桃園人的笑笑、安汝平時常見面，但若過年無聊，還是可能相約。「不過宅女安汝應該是不會想出門的啦！」

魚肉則與阿公阿嬤一起過年，拜天公時還邊複習隊歌〈豹豹豹〉，笑稱這樣應該算是「跟電豹女一起過」！Nia今年選擇留在台北，沒有特別與隊員們相約，因為過年結束後很快就要見面了。 人氣團員草莓則回到高雄與媽媽的親戚團聚。

請繼續往下閱讀...

Nia手氣旺，買刮刮樂500中5000。（翻攝自IG）

新年期間，大家也不免試試手氣，看看蛇年運勢如何！其中，最讓人羨慕的莫過於Nia，她除夕夜一個人去買刮刮樂，沒想到花了500元竟中5000元！「當下興奮到想尖叫，但因為只有我一個人，只能裝鎮定，」她笑說。 笑笑在外婆家與家人打牌度過歡樂時光。隊長小楓陪阿公阿嬤打牌小輸，並說道：「身為晚輩，就是要讓長輩們開心嘛！」她還打算過幾天再去試試刮刮樂，希望能刮回來。草莓則表示自己「狂進牌」，打麻將時運氣超旺。

大啖美食的過年期間，被問到是否讓電豹女成員們是否擔心收假後制服穿不下？草莓說：「因為過年前感冒變瘦，所以反而有空間可以放縱一下。」小楓坦言平時就會吃宵夜，所以過年期間也沒有特別忌口，反而擔心其他隊員太放縱，導致女孩日畫面不美麗！Nia則完全不敢量體重，為了應對女孩日，過年期間每天都去健身房報到。笑笑因為身體狀況水腫，所以特別注意飲食，深怕狀態不好，受到網友的言語霸凌。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法