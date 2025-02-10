「斷捨離」創始人睽違5年來台！親曝減法哲學關鍵

斷捨離創始人山下英子來台演講。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕斷捨離創始人山下英子，睽違五年來臺，9日現身大愛電視節目《人文講堂》演講，一開場就用中文「大家好」和觀眾打招呼，整場演講的概念是時間、空間與人之間的關係，斷捨離的本質是不執著。

山下英子知道臺灣人熱愛斷捨離，同時也常在生活中實踐，但對於「整理」還是有很多疑問，她認為「整理」不只是丟東西，而是透過斷捨離的方法讓生活過得更開心，斷捨離目的是要影響人們的生活空間。山下英子經年累月體會到，大家都忽略了人們是如何受到環境影響。這與穿衣服的道理一樣，人被衣服的空間包圍，穿得太緊、太髒、太鬆、太舊、太過時，身心靈都會受到很大影響，將衣服放大成居住空間，影響就很顯著。

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山下英子睽違五年來台。（大愛提供）

斷捨離三個字的共通點就是減法哲學，生活在當下，不執著。山下英子從幫助過的個案中發現，大家都是經年累月的囤積，當時覺得重要的東西，隨著時間改變，重要度已經降低，卻還想著未來可能會用到，其實是忽略了當下，這類型的人心情也會變得沉悶。反之，當一個人有自信，是不會執著過去，也不會對未來抱有不安，而是平靜地生活在當下。在生活中實踐斷捨離，可以讓自己時刻都有活力，創造未來美好的人生。

山下英子請大家回想，自己生活在什麼樣的空間？如果東西太多會不會喘不過氣？斷捨離就是要創造出呼吸的空間。她幫助許多家庭斷捨離後發現，很多人都是生活在霸凌自己的空間，放了太多雜物無法放手，心情也被影響跟著混濁。她說人每天都生活在選擇中，斷捨離就是訓練自己的「選擇力」，而且要每天持續練習。山下英子相信物品是有能量的，就像風水所說的「氣」，呼吸的能量會因為斷捨離而大不同。

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