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娛樂 日韓

金彬宇腹痛2度就醫 工作全部喊停！

韓星金彬宇因腹痛難耐，兩度就醫。（翻攝自IG）韓星金彬宇因腹痛難耐，兩度就醫。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國演員金彬宇從模特兒圈出道，後嫁給圈外老公，育有1子1女，看起來生活幸福美滿。沒想到今（10）日她竟然在社群平台曝光一張自己面容憔悴，倒臥在醫院病床的照片，讓人擔心她的健康情況。

金彬宇透露，自己因為肚子痛故2度就醫，甚至進了急診室，還好醫生找到令她腹痛的原因是「腎結石」，目前正在休養中。

令金彬宇腹痛的原因是腎結石。（翻攝自IG）令金彬宇腹痛的原因是腎結石。（翻攝自IG）

金彬宇在社群平台透露，從上週五就開始感覺腹痛，「原本有種生理痛的感覺，逐漸擴散到下背部，接著又邊身體也開始劇烈疼痛，我跑了兩趟醫院，最後只能求助急診室」。覺得這次經歷的疼痛大概是這輩子最痛的程度，金彬宇說「醫生說需要服用止痛藥一週緩解身體的疼痛，我想我需要休息一下，非常抱歉造成行程上的不便」。

金彬宇從超級模特兒大賽脫穎而出。（翻攝自IG）金彬宇從超級模特兒大賽脫穎而出。（翻攝自IG）

2001年金彬宇參加超級模特兒選拔，同場競技者還有韓藝瑟、韓智慧等大咖演員，後她轉戰戲劇圈，靠《你是否仍在夢想著》出道，也曾演出《幻想巨塔》。

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