《地獄公使》慈父竟爆出霸凌後輩 警證實：調查中

《地獄公使》宣傳海報，梁準基（左二）驚爆霸凌後輩。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在熱門影集《地獄公使》中飾演刑警「陳京勳」的韓國演員梁益準，劇中是疼愛女兒的慈祥父親，今（10）日卻被爆料他因對後輩施暴遭到警方立案調查。梁益準拍攝的電影《告白》上映在即，如今卻爆發這樣的消息，不僅對他的形象有重大損害，連帶劇組也被掃到颱風尾。

梁益準原本預計出席新作《告白》12日舉行的記者會，如今陷入霸凌風暴，是否會出席仍未可知。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：橋本環奈主演《御飯糰》 恐創NHK晨間劇歷史最差收視率

在《地獄公使》當中慈父型刑警的演員梁準基。（本報資料照，Netflix提供）

根據韓國媒體報導，梁益準於2024年12月13日在餐酒館與娛樂圈後輩發生爭執，梁益準憤怒之餘，用紙團丟後輩，並口出惡言。心有不甘的後輩至警局控訴梁益準涉嫌施暴，同時也提起告訴，直到今日案件才曝光。

韓國警方今日證實的確收到該案訴狀，並表示已經立案，調查工作即將邁入最後階段，接下來就會移交檢方。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法