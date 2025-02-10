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《地獄公使》慈父竟爆出霸凌後輩 警證實：調查中

《地獄公使》宣傳海報，梁準基（左二）驚爆霸凌後輩。（翻攝自X）《地獄公使》宣傳海報，梁準基（左二）驚爆霸凌後輩。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在熱門影集《地獄公使》中飾演刑警「陳京勳」的韓國演員梁益準，劇中是疼愛女兒的慈祥父親，今（10）日卻被爆料他因對後輩施暴遭到警方立案調查。梁益準拍攝的電影《告白》上映在即，如今卻爆發這樣的消息，不僅對他的形象有重大損害，連帶劇組也被掃到颱風尾。

梁益準原本預計出席新作《告白》12日舉行的記者會，如今陷入霸凌風暴，是否會出席仍未可知。

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在《地獄公使》當中慈父型刑警的演員梁準基。（本報資料照，Netflix提供）在《地獄公使》當中慈父型刑警的演員梁準基。（本報資料照，Netflix提供）

根據韓國媒體報導，梁益準於2024年12月13日在餐酒館與娛樂圈後輩發生爭執，梁益準憤怒之餘，用紙團丟後輩，並口出惡言。心有不甘的後輩至警局控訴梁益準涉嫌施暴，同時也提起告訴，直到今日案件才曝光。

韓國警方今日證實的確收到該案訴狀，並表示已經立案，調查工作即將邁入最後階段，接下來就會移交檢方。

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