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「Sandy對來賓不禮貌」畫面瘋傳！當事人親揭真相

「Sandy」吳姍儒近期爆出對來賓態度不友善。（翻攝自IG）「Sandy」吳姍儒近期爆出對來賓態度不友善。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S在春節期間不幸猝逝，妹妹小S為平息悲傷，向主持的《小姐不熙娣》告假半年，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班主持，不過有多名網友並不看好她的能力，還爆出對來賓態度不友善，一段她不斷插來賓話的畫面也流出，不過當事人也跳出替Sandy護航，表示她私下是個很有禮貌的人。

Sandy主持《小明星大跟班》時，女來賓提到「查詢餘額」的故事卻一直被她打斷。（翻攝自YT）Sandy主持《小明星大跟班》時，女來賓提到「查詢餘額」的故事卻一直被她打斷。（翻攝自YT）

網路上瘋傳一段Sandy在主持《小明星大跟班》時的畫面，當時一名女來賓提到「查詢餘額」的故事，沒想到還沒講完Sandy就重複了5次「魚兒魚兒水中游，游來游去吃水草」，不停打斷來賓說話，引不少網友批評「一直插嘴真的很不尊重人」。

不過該名當事人也跳出回應，她表示當下自己也覺得好笑，但不知道怎麼接梗，所以只想趕快講完，她也強調：「沒有覺得被冒犯啦，收工後她人也是超好有禮貌的，我還特地跟我男友說她很可愛，她私下人很好，很像一個開關，一上工就人格突變，拿起麥克風就調皮」。

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