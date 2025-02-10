韓星玉澤演新戲設破壞古蹟 電視台宣布：畫面全刪

韓國男星玉澤演。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星玉澤演與徐玄主演的《我奪走了公爵的初夜》遭指在屏山書院拍攝時涉嫌破壞古蹟，後包括導演、編劇、執行製作3人遭到起訴送辦，電視台今（10）也宣布在屏山書院拍攝的所有鏡頭都會刪除，不會播出。

玉澤演與徐玄共同演出新戲《我奪走了公爵的初夜》。（翻攝自IG）

屏山書院兩度由韓國申報為世界遺產，但《我奪走了公爵的初夜》拍攝時，劇組卻在書院釘釘子掛燈籠，更引起爭議被指控「破壞文化遺產」。KBS電視台解釋，製作組去年底獲得在屏山書院拍攝許可，安裝道具途中收到現場遊客投訴，指製作組在現場釘上釘子，破壞古蹟，KBS也對這個不當行為表示深感歉意並意識到事情嚴重性。

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KBS表示玉澤演主演的《我奪走了公爵的初夜》在屏山書院拍攝的鏡頭都會刪除，也不會播出。（翻攝自IG）

位於韓國慶尚北道安東市的屏山書院是一座朝鮮王朝（公元1572年）時期建立的書院，早在1978年3月31日被列為第260號韓國史蹟，韓國亦兩度申報成為世界遺產。

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