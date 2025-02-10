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具俊曄昔曝結婚真正原因！「有自信一輩子對熙媛好」全網看哭

大S（左）與具俊曄結婚不到3年卻天人永隔。（翻攝自IG）大S（左）與具俊曄結婚不到3年卻天人永隔。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，消息震驚各界，大S生前與丈夫具俊曄宛如童話故事般的婚姻，僅短短不到3年也令人不捨。具俊曄去年5月現身知名韓國YouTuber金針菇的YT頻道，過程中提及想和大S結婚的真正原因，影片再次掀起網友討論。

具俊曄（右）曾現身YouTuber金針菇頻道。（翻攝自YT）具俊曄（右）曾現身YouTuber金針菇頻道。（翻攝自YT）

具俊曄在影片中聊到與家人的互動，表示自己非常勤奮學習中文，「想跟熙媛、婷婷（小S）還有岳母多聊聊天，我們一個禮拜會聚餐一次，我會很希望可以在那時候多講一點話。」被問到挑選對象的建議，具俊曄回答「找真正愛你的人在一起」，並觀察對方是如何與身邊的人相處。

接著提及想和大S結婚的真正原因，是因為「我有自信一輩子對她好」所以才結婚，一番話被一旁的金針菇大讚是絕世好男人。如今這段影片再次被網友翻出，紛紛留言表示不捨，「天啊…現在才看到這部影片，具對大S的愛真的很深，很難想像現在的他有多痛苦」、「再看到真的很難過，善良的男人也應該要幸福一輩子才對啊…」。

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