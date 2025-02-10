（影）日女團偶像頂F罩杯胸圍 升格成為「令和寫真皇后」

前偶像女團HKT48成員之一的女星田中美久。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是日偶像女團HKT48成員之一的女星田中美久，畢業之後以演員身分在演藝圈活動，由於她有著F罩杯超「豪」身材，所以鼓起勇氣發行寫真，先前發行的兩本寫真書受到外界好評之後，今（10）日她也在社群平台發福利，秀出多張自己在沖繩海灘穿著比基尼的性感照，讓老司機精神振奮。

田中美久擁有魔鬼F罩杯身材。（翻攝自IG）

田中美久表示自己替《週刊PLAYBOY》擔任封面人物的雜誌已經發售，這次她到沖繩海邊拍攝，覺得當地風景美麗，童心未泯的她還撿了很多貝殼並大啖當地美食。

田中美久被讚為「令和寫真皇后」。（翻攝自IG）

日本《Oricon News》將田中美久稱為「令和絕對的寫真皇后」，同時隨雜誌附贈特別收錄DVD，長達47分鐘的影像都是田中美久拍攝花絮與訪談。

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田中美久在演戲、寫真、偶像三個不同領域努力，被稱為「三刀流」。（翻攝自IG）

23歲的田中美久，先前為偶像團體HKT48成員，並同時在演戲、寫真、偶像三個不同領域努力，被稱為「三刀流」。2023年她從HKT48畢業之後，也開始參加綜藝節目，由於她擁有魔鬼豐滿F罩杯，寫真業者早就瞄準她準備好好展現她的好身材，寫真集推出後買氣極佳也替她帶來「令和寫真皇后」美稱。

田中美久至沖繩拍攝寫真。（翻攝自IG）

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