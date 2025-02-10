「山豬妹」加入《人間條件四》 開工讀本「一開口」全場讚嘆

綠光劇團《人間條件四》一樣的月光暌違16年，吳念真攜劇組全員開工展開第一次讀本。（綠光劇團提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕《人間條件四》相隔16年重啟，除了原班人馬黃韻玲、林美秀及陳希聖，也加入不少新血，像是多年前在網路流傳的遊覽車上叫賣山豬肉而走紅的「山豬妹」陳沛冪，她數月前參加台語選秀節目因熟悉的台語叫賣聲，又喚起了大眾的記憶。

「山豬妹」陳沛冪加入《人間條件四》演出。（翻攝自臉書）

「山豬妹」陳沛冪去年因參加綠光培訓演員選秀獲選，等待一年終於加入《人間條件四》的復刻演出，得知要出演林美秀飾演角色的小時候，過年期間的她，除了讀熟劇本外，更是看遍網路上林美秀的影片，學習她的發音語調。果然開工讀本當天，一開口就讓大家注意她，現場發出讚嘆聲稱讚：「很有美秀姐的口氣。」

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方馬丁加入《人間條件四》演出。（翻攝自臉書）

另一位受囑目的演員是在台灣打拼的瑞典帥哥方馬丁，曾接過不少台灣連續劇的他，第一次演出舞台劇就獻給《人間條件四》，將演出黃韻玲飾演角色的外國男朋友。第一次參與舞台劇讀本的他感到驚訝:「只是讀本而已，就讓人充滿想像力」，對於劇團像是大家庭式的工作環境，他也表示：「本來有點緊張，但加入讀本後感到很安心。雖然自己是飾演一位會講中文跟英文的外國人，但對於吳念真導演的台語文學感到很有興趣，很有台灣的味道」。

吳念真導演塵封16年經典之作《人間條件四》一樣的月光，4／25-4／27臺北國家戲劇院、5／9-5／11 高雄衛武營國家歌劇院、5／30-6／01 臺中歌劇院大劇院、6／27-7／6 臺北市藝文推廣處城市舞台、7／26-7／27臺南文化中心演藝廳巡迴演出，購票請上購票請上Opentix售票系統。

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