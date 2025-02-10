「人間影后」暌違16年合體！林美秀嗨秀陳年劇本

〔記者李紹綾／台北報導〕黃韻玲、林美秀暌違16年再合體演出《人間條件四》，雙姝組合難得一見，上演一對虐心的姊妹情誼。年後首開工，原卡司黃韻玲、林美秀及陳希聖，與新進演員方馬丁、廖君茲、吳子霏、「山豬妹」陳沛冪一起進排練場，展開第一次讀本。編導吳念真及綠光台柱柯一正這次也將以特別演出的方式加入，原黃金卡司加入新血演員的組合相當令人期待。

林美秀與16年前《人間條件四》的排練劇本合照，密密麻麻的筆記，讓眾演員感到新鮮跟好奇。（綠光劇團提供）

《人間條件四》，不僅是觀眾票選最期待加演的綠光劇團「國民戲劇」《人間條件》系列中的前三名，劇中扮演大樓管理員的演員陳希聖，有「人間才子」之稱的他，不僅在人間系列出演高達七部，更讓導演吳念真把他不為人知的小提琴才藝放在《人間條件四》舞台上表現。

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編導吳念真（左）與綠光台柱柯一正（右）也將以特別演出方式，擔任《人間條件四》一樣的月光的演員。（綠光劇團提供）

此外，從年輕演到中年的黃韻玲及林美秀，分別詮釋過《人間條件一》分飾兩角的阿美及阿嬤；以及《人間條件七》裡堅韌勇敢的阿蘭。兩人第一次合作從《人間條件二》牽起緣分，分別扮演年輕及年老的Yuki，見證時代的變遷。爾後吳念真更為兩位量身打造出《人間條件四》，分別演繹個性截然不同的姊妹，堪稱「人間影后」。昨日讀本現場，兩人更是拿著16年前的劇本前往排練場，眾演員看到16年前兩位演員劇本上密密麻麻的筆記感到新鮮跟好奇，更驚呼兩人對於劇本及角色甚至是舞台劇的熱愛，紛紛大喊要向他們兩位看齊。

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