晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

大S樹葬回歸自然！命理師示警「嚴重後果」：影響後代子孫

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎驟逝，於日本火化後由家人護送骨灰回台，小S透過經紀人表示，將會採用樹葬，原因是姊姊曾說過，如果她有一天走了，想要環保樹葬。此舉引起外界好奇新興的環保葬是否可行？對此，命理師江伯樂提醒，會導致三條靈魂少掉一條，影響後代子孫，「不能這樣做」。

「大S」徐熙媛。（資料照）「大S」徐熙媛。（資料照）

小S日前透過經紀人表示，因為其實每次聚餐的時候，家人間都一定會聊到生死的話題，「然後每個人都會有自己的想法，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。」也說等申請到了，就會把大S的骨灰回歸大自然。

消息曝光後，立刻引起外界熱議，江伯樂9日臉書發文指出，很多人來詢問，「骨灰撒向大地，與大地合而為一，這樣到底好不好？」他對此說明，這樣等於魂飛魄散，若是撒向大海，就會變成水鬼。無論哪種做法，三條靈魂就少掉一條，這樣對後來的投胎轉世、對後代的子孫都會有所影響，「粉絲要切記，不能這樣做」。

至於「樹葬到底好不好？」江伯樂強調，樹根盤身往生者，身體會受不了，這時候他最親近的家人就倒楣了。不過，佛教有佛菩薩處理較沒關係，但是一般人不可以。他分享，自己曾處理過許多捐贈大體的亡者回來托夢 、因為他們不知道死後的魂魄還會受影響。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

江伯樂示警樹葬嚴重後果。（翻攝自臉書）江伯樂示警樹葬嚴重後果。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中