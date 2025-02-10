大S樹葬回歸自然！命理師示警「嚴重後果」：影響後代子孫

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛因流感併發肺炎驟逝，於日本火化後由家人護送骨灰回台，小S透過經紀人表示，將會採用樹葬，原因是姊姊曾說過，如果她有一天走了，想要環保樹葬。此舉引起外界好奇新興的環保葬是否可行？對此，命理師江伯樂提醒，會導致三條靈魂少掉一條，影響後代子孫，「不能這樣做」。



「大S」徐熙媛。（資料照）

小S日前透過經紀人表示，因為其實每次聚餐的時候，家人間都一定會聊到生死的話題，「然後每個人都會有自己的想法，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。」也說等申請到了，就會把大S的骨灰回歸大自然。

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消息曝光後，立刻引起外界熱議，江伯樂9日臉書發文指出，很多人來詢問，「骨灰撒向大地，與大地合而為一，這樣到底好不好？」他對此說明，這樣等於魂飛魄散，若是撒向大海，就會變成水鬼。無論哪種做法，三條靈魂就少掉一條，這樣對後來的投胎轉世、對後代的子孫都會有所影響，「粉絲要切記，不能這樣做」。

至於「樹葬到底好不好？」江伯樂強調，樹根盤身往生者，身體會受不了，這時候他最親近的家人就倒楣了。不過，佛教有佛菩薩處理較沒關係，但是一般人不可以。他分享，自己曾處理過許多捐贈大體的亡者回來托夢 、因為他們不知道死後的魂魄還會受影響。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

江伯樂示警樹葬嚴重後果。（翻攝自臉書）

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