陳喬恩PO文用正體中文被酸！一句話完勝小粉紅

陳喬恩打電波惹議。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳喬恩日前發文透露，因年前去打電波導致臉腫了一個月，沒想到卻遭酸民攻擊，「有錢打電波幹嘛不捐錢給流浪動物」，對此她寫下長文澄清，然而貼文全程使用正體中文，又引起小粉紅不滿開嗆，讓她不忍了氣憤回擊。

陳喬恩回應網友批評。（翻攝自微博）

陳喬恩在微博用正體中文回應網友質疑，表示自己電波是一年打一次，每個月都會捐錢或是糧食給需要幫忙的動物，並且養狗也從來不看品種，如果在路上看到流浪的貓猫狗狗就會帶走，「因為既然被我遇到了，我就不會不管」，最後希望不了解真相的酸民，罵人之前釐清事實，給予公平尊重。

請繼續往下閱讀...

陳喬恩回擊小粉紅。（翻攝自微博）

沒想到貼文曝光後，卻有一名以英文代號署名的網友留言開嗆，「你是中國人呢？我們中國現在提倡簡體字」，對此陳喬恩直接回擊，「英文名大姐啊，我從小學的是繁體字啊，簡體字會看不會寫啊，不會寫簡體字是哪個點激怒妳了啊」，其他網友見狀後也紛紛力挺，「罵得好，不過這人是男的不是大姐，應該是封建老大叔吧」、「你是中國人嗎？微博名字為什麼用英文？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法