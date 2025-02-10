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王陽明澳洲打球出意外 「嚴重傷勢」曝光

王陽明透過IG發文透露在澳洲因打球受傷腳踝表面瘀青，更有韌帶撕裂、骨裂等嚴重病況。（翻攝自王陽明IG）王陽明透過IG發文透露在澳洲因打球受傷腳踝表面瘀青，更有韌帶撕裂、骨裂等嚴重病況。（翻攝自王陽明IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王陽明9日晚間突在IG發文表示，目前人在澳洲的他，因打球出了意外，傷勢也經由發文曝光。

王陽明說，他因打球受傷腳踝表面瘀青，更有韌帶撕裂、骨裂等嚴重病況，他除了積極治療同時自我勉勵：「我會繼續奮鬥，我一定會回來。」

發文表示，王陽明透露打籃球過程中受了傷，「翻船了，韌帶撕裂、兩處骨裂」，並拍下患部看起來相當嚴重，感慨人生中最艱難的事情之一就是受傷、挫折和心碎，「無論你投入多少努力，如何精心準備，或在追逐目標的道路上取得什麼進展，你總會遇到一些低潮他會帶來更多的挑戰。而這些挑戰和困難就像路上的障礙，他會試圖將你推回原點，讓你感到痛苦、挫敗、空虛，甚至覺得自己是個失敗者。」

儘管如此，王陽明仍正面地說，正是在這些艱難的時刻，你才絕對不能放棄，「雖然會有痛苦和煎熬，但你必須站起來，迎接恐懼，直面人生的考驗。把這些挫折吸收進來並從中學習，去接受它，去學會原諒和放下。不要讓負面情緒影響你，也不要讓這些壞能量束縛你。」

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