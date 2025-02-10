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娛樂 電影

專挑情人節獵殺情侶！《心眼殺手》勇奪北美新片票房冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕由索尼影業於北美發行的砍殺新片《心眼殺手》（暫譯：Heart Eyes）上週末（2月7至9日）以850萬美金（約台幣2.79億元）的成績登上北美票房亞軍，同時也是新片冠軍。

該片影評口碑出奇地亮眼，在知名影評網站爛番茄上獲得84%的新鮮度。該片由喬許魯本（Josh Ruben）執導，主演包括奧莉維亞霍特（Olivia Holt）與梅森古丁（Mason Gooding），描述一名蒙面殺手「心眼殺手」（Heart Eyes Killer），專門在情人節獵殺情侶。

砍殺片《心眼殺手》（暫譯：Heart Eyes）上週末拿下北美新片冠軍。 （翻攝自IMDB）砍殺片《心眼殺手》（暫譯：Heart Eyes）上週末拿下北美新片冠軍。 （翻攝自IMDB）

《綜藝》大讚該片是輕快浪漫的恐怖喜劇、驚悚與魅力並存「充滿自嘲意味，不僅擁有層出不窮的反諷笑點，還搭配精心設計的血腥殺戮場面，憑藉其輕快的節奏與迷人的風格，成功吸引觀眾目光。」並形容電影讓觀眾在心動與顫慄間不斷切換，「是一部聰明且充滿樂趣的電影」。

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