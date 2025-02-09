橋本環奈主演《御飯糰》恐創NHK晨間劇歷史最差收視率。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被稱為「千年一遇美少女」的日本女星橋本環奈主演NHK晨間劇《御飯糰》（おむすび）隨著她爆出霸凌事件，恐創下16年來最低平均收視率。日本媒體發現該劇近日收視率都在12％左右徘徊，推測最後平均收視率應落在12％左右，也有可能到13％。無論數字是多少，都將改寫2009年《歡迎龜來》創造的13.5％最低紀錄。

日本有一說，認為人們祭祀結緣之神實會將米飯捏成山的形狀，因此三角形的御飯糰也被認為被賦予神力。就算有這種傳說加持，但是收視率仍舊兵敗如山倒。日媒指出2023年上半年晨間劇《爛漫》平均收視率為16.6％；2024年上半年《如虎添翼》收視率也在16.8％，相較之下橋本環奈擔綱演出的《御飯糰》收視表現真的不如預期，而且差很大。

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橋本環奈有「千年一遇美少女」稱號。（翻攝自X）

《御飯糰》收視率低落的原因，日媒推測最主要的原因還是受到橋本環奈遭人爆料短時間逼走8名經紀人、總是罵人「沒用」等職場霸凌行為有關，加上會看晨間劇的族群對此類議題相當敏感，收視墊底也是可想而知。

除了晨間劇收視率不佳之外，其實今年橋本環奈出現在電視螢光幕的機會也大為減少，就連主持了好多年的《紅白歌合戰》也受到影響，橋本環奈個人損失估計高達數億日圓（超過新台幣2170萬元）。

橋本環奈傳出有職場霸凌行為之後，人氣直直落。（翻攝自X）

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