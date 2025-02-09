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韓命理師疑造假「被大S附身」 詹惟中怒開砲：難怪那麼多人看不起算命

韓國命理師稱自己被大S附身。（翻攝自YT）韓國命理師稱自己被大S附身。（翻攝自YT）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，不幸因流感併發肺炎病逝，消息震驚各界。有名韓國命理師裝出「被大S附身」的模樣，淚崩大喊好委屈遭吐槽神棍，詹惟中也看不下去截圖相關畫面開嗆。

相關新聞：韓國命理師稱「被大S附身」哭喊委屈不想死 網怒轟：神棍

韓國命理師「光環老師」日前上傳通靈影片，聲稱自己若是擁有大S的生辰八字就可以通靈，接著疑似被上身，身體燥熱哭喊：「我不能走，我離不開，我為什麼要這樣離開呢？我忘不掉我的愛人，我的愛人怎麼辦」。該命理師說大S情緒很鬱悶、難過，一直說自己不想死，靈魂還在遊蕩，誇張反應令大批網友不能接受，直呼是在假鬼假怪。

詹惟中看不下去神棍行為，建議可以唸「南無釋迦牟尼佛」為大S助念。（翻攝自臉書）詹惟中看不下去神棍行為，建議可以唸「南無釋迦牟尼佛」為大S助念。（翻攝自臉書）

相關新聞：疑進出大S豪宅處理骨灰 詹惟中今晨首發聲

詹惟中截圖相關報導，直呼：「為什麼不能好好算命呢？難怪這麼多人看不起算命的，有本事算命不準紅包不收，讓命理風水師更有尊嚴的走下去。」也告訴大家若關心大S，可以每個人唸一句「南無釋迦牟尼佛」給予迴向，好好為她助念，才是真正在幫忙這個善良的靈魂。

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