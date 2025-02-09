晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡允潔懷二胎大出血 自曝：肚垂、頭暈、沒胃口

蔡允潔懷第二胎吃了不少苦頭。（翻攝自IG）蔡允潔懷第二胎吃了不少苦頭。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星蔡允潔昨（8）在社群發文分享自己懷第一胎和第二胎的差別，她直呼：「根本天壤之別」。另外，她還曝光自己懷第二胎初期大量出血，她一度以為是生理期讓她覺得差很大。

蔡允潔懷第二胎初期曾經大出血。（翻攝自IG）蔡允潔懷第二胎初期曾經大出血。（翻攝自IG）

蔡允潔說懷第一胎「小福星」的時候，完全不會不舒服，而且吃好睡好喝好，根本就是天堂。懷第二胎的時候，她認為自己有經驗，沒想到整個情況大翻轉，「明明肚子還沒有很大，可是起來走走沒多久就肚子垂垂感！頭暈漲漲！躺也不是坐也不是 吃也吃不太下 皮膚也真的滿可怕的」蔡允潔還透露，懷二胎期間幾乎都是躺著的狀態。

蔡允潔感謝老公幫忙照顧小福星。（翻攝自IG）蔡允潔感謝老公幫忙照顧小福星。（翻攝自IG）

原本以為生小孩很舒服的蔡允潔，一度懷疑該不會自己是高齡孕婦，懷第二胎才會這麼辛苦，好在她的老公非常貼心，主動分擔很多事情，還負責照顧小福星，讓她鬆了一口氣，「不然真的沒力氣」！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中