蔡允潔懷二胎大出血 自曝：肚垂、頭暈、沒胃口

蔡允潔懷第二胎吃了不少苦頭。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星蔡允潔昨（8）在社群發文分享自己懷第一胎和第二胎的差別，她直呼：「根本天壤之別」。另外，她還曝光自己懷第二胎初期大量出血，她一度以為是生理期讓她覺得差很大。

蔡允潔懷第二胎初期曾經大出血。（翻攝自IG）

蔡允潔說懷第一胎「小福星」的時候，完全不會不舒服，而且吃好睡好喝好，根本就是天堂。懷第二胎的時候，她認為自己有經驗，沒想到整個情況大翻轉，「明明肚子還沒有很大，可是起來走走沒多久就肚子垂垂感！頭暈漲漲！躺也不是坐也不是 吃也吃不太下 皮膚也真的滿可怕的」蔡允潔還透露，懷二胎期間幾乎都是躺著的狀態。

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蔡允潔感謝老公幫忙照顧小福星。（翻攝自IG）

原本以為生小孩很舒服的蔡允潔，一度懷疑該不會自己是高齡孕婦，懷第二胎才會這麼辛苦，好在她的老公非常貼心，主動分擔很多事情，還負責照顧小福星，讓她鬆了一口氣，「不然真的沒力氣」！

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