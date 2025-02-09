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娛樂 音樂

大S為延續愛犬生命長年吃素…竟被張蘭逼吃肉 陳芳語感同身受：respect

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨（8日）是「大S」徐熙媛「頭七」，也是她和先生具俊曄結婚3週年紀念日，令人心痛的巧合讓粉絲很不捨，她生前長年茹素，卻被前婆婆張蘭以吃素對懷孕不利為由逼她吃肉，同樣吃素的陳芳語，昨在社群看到網友轉發大S姊妹過去上電視討論吃素話題的節目影片，感同身受對大S充滿「respect」（尊敬）！

小S（右）過去曾在節目中提到，大S吃素多年，唯一讓她破戒的就是張蘭。（翻攝自YouTube）小S（右）過去曾在節目中提到，大S吃素多年，唯一讓她破戒的就是張蘭。（翻攝自YouTube）

網友翻出過去大S在中國節目受訪，以及和妹妹小S在《康熙來了》節目中，兩段討論吃素話題的影片，大S說以前因為愛犬身體健康出問題，她和死神交換條件，超愛吃肉的她願意吃素，只要能換得愛犬健康，後來愛犬真的奇蹟似好了。

大S過去上節目談到，曾被婆婆要求吃肉，她雖婉拒說吃素就好，最後還是不得已破戒。（翻攝自YouTube）大S過去上節目談到，曾被婆婆要求吃肉，她雖婉拒說吃素就好，最後還是不得已破戒。（翻攝自YouTube）

當時小S在《康熙來了》也說，大S已吃素十幾年，S媽雖也曾勸大S吃肉，但最後還是順著大S的意願，沒想到唯一逼大S破戒吃肉的就是她當時的婆婆張蘭，理由是多吃肉才能順利懷孕。大S雖順著婆婆破戒吃肉，但身體還是不適應而多次嘔吐。

陳芳語也是長年吃素。（翻攝自IG）陳芳語也是長年吃素。（翻攝自IG）

歌手陳芳語也是長年吃素，看到大S過去願意為了延續愛犬生命而吃素，以及對於吃素的執著意念，陳芳語以英文寫下：「懷著如此的敬畏與尊敬。」並大讚大S：「善良、美麗、富有同情心的靈魂！」

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