徐嬌憶大S俠女義舉！「為阻止家暴惹怒大佬」毫不退縮

徐嬌（左）發文回憶大S的俠女之舉。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，消息震驚演藝圈，連日以來不少藝人紛紛哀悼，曾合作過港片《未來警察》的中國女星徐嬌也發文回憶，提到大S過往阻止家暴的仗義之舉。

徐嬌在社群發文透露，得知大S噩耗後深感世事無常，回想起國中時為了宣傳《未來警察》來到台灣，大S帶著她逛夜市還說了許多趣事，最令她印象深刻的是，當時和大S一起路過一個社區，聽見有人在毆打小孩的聲音，大S怒不可遏地上前狂按對方家的門鈴，「結果惹到了一個大佬，同行的其他朋友都有被嚇到，但大S卻一點也不退縮，因為覺得自己有義務阻止這樣的暴行。」

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徐嬌（中）深受大S（右）影響。（翻攝自微博）

至此之後，徐嬌也受到大S影響，「或許從那時起，在我的心裡就播下了一顆名為勇敢的種子」。文章曝光後，立即引起網友熱議，「大S的勇敢真令人佩服」、「真俠女」，更有人提及去年徐嬌在餐廳內勇敢制止民眾抽菸的事蹟，「當時埋下的種子，讓徐嬌也擁有了現在能在餐廳裡制止男子抽菸的勇敢和正義，這樣的傳承才是這世界還值得的意義」。

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