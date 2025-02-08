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《外傷重症中心》短髮女護士爆紅 網驚呼：臉蛋是申世景+林智妍

夏英在《外傷重症中心》飾演富有正義感的女護士。（翻攝自IG）夏英在《外傷重症中心》飾演富有正義感的女護士。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix熱播韓劇《外傷重症中心》成績亮眼，不只超越《魷魚遊戲2》，還登上了多個國家的節目類冠軍，口碑爆棚。劇中主演朱智勛、秋英宇人氣都扶搖直上；其中，飾演短髮女護士的夏英，在劇中突出的表現力更是深受觀眾喜愛，高挑身材加上清秀外貌也讓她因此爆紅。

夏英藉高挑身材加上清秀外貌備受關注。（翻攝自IG）夏英藉高挑身材加上清秀外貌備受關注。（翻攝自IG）

「夏英」本名為安賀營，最近因《外傷重症中心》的熱播，遭到網友起底。原來夏英畢業於梨花女子大學，以前的夢想是成為畫家，大學的專業領域是美術，以為會一直專攻美術界的她，卻在因緣際會下踏入演藝圈，開啟自己的演員生涯。她參演了多部韓劇，包括《暗行御史》、《現正分手中》，還有熱門電視劇《非常律師禹英禑》等。終於在這次的《外傷重症中心》被看見，讓網友直呼：「太可惜！居然那麼慢才認識她」，還驚訝表示夏英根本是申世景＋林智妍的綜合體！兩人皆為南韓知名女演員，因高挑又清新的外型深受喜愛。

網友表示夏英根本是「申世景（左）＋林智妍（右）」的綜合體！（翻攝自IG）網友表示夏英根本是「申世景（左）＋林智妍（右）」的綜合體！（翻攝自IG）

除了演戲，夏英私下熱愛運動，讓不少網友驚訝，原來氣質美女私下竟是愛運動的人，她特別喜歡足球和高爾夫。《外傷重症中心》改編自Webtoon的熱門漫畫，而夏英藉劇中飾演富有正義、性格不拘小節的女護士被觀眾看見，期待她為大家帶來更多優質的戲劇作品。

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