具俊曄挨批吃軟飯 「驚人財力」起底打臉酸民

具俊曄將大S全數財產留給S媽。（翻攝自IG、臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛不幸病逝日本後，丈夫具俊曄遭不少酸民質疑「吃軟飯」，覬覦大S的遺產，對此，具俊曄也於6日沉痛發聲，表示大S的遺產將全數留給S媽，令外界動容，而他的驚人財力也隨之被起底，根本無需貪圖亡妻遺產。

具俊曄與姜元來組成的偶像團體「酷龍」，在1990年代紅遍全亞洲，在南韓音樂界的地位崇高，出道30多年以來幾乎沒有負面新聞，具俊曄作風向來低調，雖然身價從未正式曝光，但過去曾在節目中公開他的住家，是位於首爾漢南洞豪宅社區「UN Village」，格局共有3房3衛，從客廳落地窗看出去就是江南美景，生活機能非常好，是韓國最昂貴的地段之一，2020年市價約7千萬新台幣，如今已漲至約2.7億台幣。

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「UN Village」主打高度隱密性，再加上其優越地理位置，許多名人也選擇在此置產，包括BIGBANG的GD蘇志燮、李秉憲、金泰希、BLACKPINK Jennie以及防彈少年的的SUGA與JIN等人皆是鄰居。除了公開的豪宅之外，具俊曄也有自己的DJ和藝術家事業，更遑論其他副業投資與存款，由此可見，自始至終只求大S一人的具俊曄，對於無知酸民的批評或許也頗為無奈。

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