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娛樂 最新消息

張蘭微博直播也遭停！官方發聲禁止有心人炒流量

張蘭。（本報資料照，記者陳逸寬攝）張蘭。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕今（8）日抖音官方發聲宣布對張蘭、汪小菲帳號無限期封禁，許多網友接著要求微博一起跟進把張蘭和汪小菲的微博一起封了，稍早微博官方發出公告，將張蘭的微博直播功能暫停。

微博也表示，會依據社群公約對發生在平台內部的違規行為進行處置。對於同一自然人或法人、機構在不同平台開設的帳號進行跨平台的處置，後續微博會根據法律法規的要求和指導進行。

微博官方宣布要暫停張蘭微博的直播功能。（翻攝自微博）微博官方宣布要暫停張蘭微博的直播功能。（翻攝自微博）

微博官方全文：

近日，徐熙媛（大S）女士逝世引發社會各界廣泛關注，廣大網友也紛紛用自己的方式哀悼逝者願其安息。但站方發現，有個別用戶為博流量、蹭熱度，惡意發布或搬運傷害逝者及家屬的謠言訊息進行無底線炒作，傷害大眾情感。對此類不尊重逝者、破壞社區氣氛的違規行為，站方堅決予以嚴肅處置：

截至目前，站方巡查發現「汪小菲包機接大S骨灰」、「大S遺囑曝光」等多類從站外流轉至微博的典型謠言，依據《微博社區公約》等相關規定，站方共清理相關謠言內容2100餘條，對「劉宇昕」階段性禁言至關閉帳號處置。同時，暫未排查到「張蘭俏江南創始人」近期在微博站內惡意炒作營銷並獲取商業利益的違規行為，經綜合研判，已暫停「張蘭俏江南創始人」的直播功能。

逝者的遭遇令人惋惜，站方將持續排查並清理相關違規內容，同時呼籲廣大用戶尊重逝者與事實，客觀討論理性發言，讓逝者得以安息。如發現相關違規內容，用戶可透過前台舉報投訴入口和＠微博管理員 的方式進行舉報，我們將及時予以處置。

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