劉喬安滯美被捕！ 網紅再爆「昔遭她恐嚇」：假台派真毒販

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「太陽花女神」劉喬安因涉嫌從美國寄毒包裹來台，2023年遭新北地檢署通緝，但她長期滯留美國未歸，美方的移民及海關執法局（ICE）上個月將其逮捕，之後將遣返回台灣受審。見此，網紅「矽谷美味人妻」直呼，「真的是大快人心，終於把這個假台派真毒販繩之以法」，並加碼踢爆，自己因為揭露其「政治詐欺意圖」遭劉喬安恐嚇。

劉喬安。（翻攝自臉書）

「法網恢恢，天理昭彰」，矽谷美味人妻今（8）日於臉書發文說，今天看到新聞，劉喬安在波士頓落網，真的是大快人心，終於把這個假台派真毒販繩之以法。此外，她指出，劉喬安去年開始就在社群上假裝台派，企圖擾亂視聽，製造分化對立來模糊社運焦點，1月落網前還稱可幫美東台灣人收罷免書，要大家把罷免書寄給劉，企圖收取海外台灣人的個資和查水表。

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矽谷美味人妻透露，因為自己和夥伴踢爆這群人的政治詐欺意圖，遭到劉喬安和另一位詐欺女子不斷的恐嚇和重傷，這幾個月來她都過著提心吊膽的生活，不敢在社群分享任何生活紀事，深怕壞人團伙威脅家人安全。

劉喬安在美被逮捕將被遣返回台。（圖擷自ICE網站）

矽谷美味人妻感謝台灣警方契而不捨的追捕，以及川普上台以後力求非法移民掃蕩，「上任一個月之內就讓劉喬安落網，真的是非常高效率，值得很大的掌聲，期待接下來的美國治安走往好的方向。」

矽谷美味人妻表示，「從這些錯綜複雜的假台派事件，更讓我們看到網路世界的可怕，你以為的網紅網美名人，可能就是通緝犯或詐欺犯，也有可能正進行滲透洗腦和對立分化。」她強調，「敵人就在本能寺」，希望這件事能作為網路世界的借鏡。

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