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娛樂 最新消息

徐薇上網訂機票鬧烏龍！飛日本「慘噴10萬」 老公反應全網讚爆

徐薇上網訂機票鬧出烏龍。（翻攝自臉書）徐薇上網訂機票鬧出烏龍。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕補教名師徐薇經常在社群分享生活，日前透露自己正在學習上網購買機票，沒想到卻鬧出大烏龍，最後花了10幾萬飛日本。

徐薇大讚老公脾氣好。（翻攝自臉書）徐薇大讚老公脾氣好。（翻攝自臉書）

徐薇在社群上傳影片透露，以往都是請公司協助購買機票，但近日要和老公一起飛往日本屬於私人行程，所以決定自己上網買票，沒想到卻鬧出烏龍，「我以為是4：50的班機，來到機場說妳的飛機已經走了。」徐薇這才發現自己訂的是1：30的班機，最後兩人決定堅持照原行程到日本遊玩，臨櫃買了時間最近的來回機票，但因時間緊迫只有商務艙，於是當場再刷了10萬6千元。

徐薇對此感到非常懊惱，「我對我自己非常生氣，因為這件事我也不能怪任何人，我氣得只能是我自己」，徐薇也直誇老公的情緒穩定，「師丈沒生氣還安慰小薇沒關係，這樣的老公你嫁不嫁？」網友也紛紛大讚，「師丈脾氣好，嫁到好老公」、「師丈脾氣太好了，是有福之人」。

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