汪小菲街頭淋雨引正反討論 律師勸他收斂情感：不要再叫前妻「老婆」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，遺產繼承成為外界矚目焦點，而大S前夫汪小菲動作頻頻，不僅急赴台灣，還現身街頭淋雨、換全黑大頭貼等，表現出悲痛行徑，引起網友兩極討論。對此，律師呂秋遠7日呼籲汪小菲，收起情感，別濫用法律賦予的權利。



汪小菲、大S。（翻攝自微博）

呂秋遠7日於臉書撰文隔空喊話汪小菲，「如果你的前配偶過世了。請尊重她身邊的人，以及你現在身邊的人。曾經有感情，或許有舊怨，當然會哀傷，但是最需要節哀順變的人就是你。」且指出「請你考慮清楚，現在跟你在一起的人，不會希望你繼續叫前妻為老婆，當然，她先生更是如此。」他認為，汪小菲應該收起自己的情感，放於內心就好，更無需誇大表演。

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呂秋遠呼籲汪小菲，過好自己生活，趁這個機會跟過去的一切了斷，「這件事，對於前配偶的家人傷痛才是無可彌補的，但是對你而言，別再糾結過去，也希望你可以放下那些恩怨」。他也提醒，法律賦予一些權利，但是請別濫用，好好跟對方協商，這才是最好的。

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