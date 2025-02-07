〈在加納共和國離婚〉菲道爾疑與前女友復合 網友成小丑？

唱紅〈在加納共和國離婚〉的馬來西亞歌手菲道爾（右）與前女友大穎。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕唱紅〈在加納共和國離婚〉的馬來西亞歌手菲道爾與女友大穎先前傳出分手，未料經過4個月之後，網友發現兩人又在飛機上同框合照，疑似復合，自嘲：原來我才是小丑。

唱紅〈在加納共和國離婚〉的馬來西亞歌手菲道爾（右）與前女友大穎。（翻攝自IG）

菲道爾和大穎去年10月傳出分手，當時大穎還在社群發文影射菲道爾劈腿。近日網友發現大穎分手後曾一度取消追蹤菲道爾，現在卻又把他加回來，對於網友的疑問，大穎透過小帳（分身帳號）解釋「我從來沒有說過他出軌，他只是比較快找到新的」。

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菲道爾分手時沒有說過大穎的是非，兩人交往時也都是各付各的。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

網友覺得菲道爾與大穎分手時若沒有第三者、沒有金錢糾紛，復合機率的確很高。只不過當時有網友認為菲道爾劈腿，站在大穎立場不斷幫罵，現在兩人可能持重修舊好，網友忍不住問：「為什麼要戀愛腦？為什麼要跟一個背叛過妳的人復合」、「原來我才是小丑」。

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