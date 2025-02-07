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網軍叛變？ 汪小菲雨中跪倒 中國網友嘲諷開到最大

汪小菲頂著低溫淋雨跪倒在地。（翻攝自微博）汪小菲頂著低溫淋雨跪倒在地。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人到日本旅遊，卻因流感併發肺炎驟逝，年僅48歲，令人惋惜。噩耗傳來，大S前夫汪小菲竟開始上演一幕幕深情戲碼，先前微博上曾有人爆料汪小菲買網軍，不過看來網軍也不忍了，紛紛開始留言吐槽。

汪小菲跪上熱搜。（翻攝自微博）汪小菲跪上熱搜。（翻攝自微博）

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汪小菲得知大S噩耗後急赴台灣，且在鏡頭前深深一鞠躬懇求媒體「多說她（大S）一些好話」並告白「她永遠是我的家人」，另外汪小菲也在台北街頭上演雨中失魂落魄漫步、淋雨下跪等煽情場面。其中，汪小菲頂著低溫淋雨跪地的畫面以「汪小菲双膝跪地淋雨」衝上熱搜，可惜的是沒人被汪小菲感動，許多網友紛紛留言：「傷心是真的 但還是會愛下一個 下下一個」。

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汪小菲這一跪，讓中國人都不挺中國人了，有網友笑稱汪小菲其實不是下跪，而是趴在地上找隱形眼鏡；也有人認為汪小菲可能在拍外景。還有網友直接認為汪小菲就是在演，留言「奧斯卡今年應該頒給他一個」、「別演了，有病就去治」。

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