晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「國民老婆」屠宰場開趴！163brace甜收客製化大禮

163braces（形上娛樂提供）163braces（形上娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕163braces頻道訂閱超過87萬人，有「國民老婆」稱號的她，新春過年期間初次造訪澳門，在百年歷史屠宰場改造而成的「Roaring Ground Livehouse」舉辦的音樂節演出，聽聞了這個演出場地的歷史，她忍不住說：「這實在太酷了！很高興能到唯一又有意義的地方帶來我的音樂表演。」

163braces、晚安莉莉（形上娛樂提供）163braces、晚安莉莉（形上娛樂提供）

163braces去年曾巡迴到香港舉辦「minimini」專場，這次有不少香港歌迷頭戴當時專場做的紙船帽來到現場，163braces笑說：「這紙船基本上是163家族的身分證了，謝謝你們帶著小船搭著船從香港來到澳門，希望下次來澳門可以看到一整片小船！」除了歌迷的熱情，當天同場演出的香港樂團「晚安莉莉」也致贈繡上163字樣的樂團周邊商品，讓163braces因港澳音樂人、歌迷的熱情而深受感動。

163braces（形上娛樂提供）163braces（形上娛樂提供）

出生成長在高雄的163braces初次到澳門，看到一樣的港口風光倍感親切，不一樣的異國建築風情也覺得新鮮。向來熱愛美食的163braces在當地人的帶領下展開「茶餐廳路跑」，也驚嘆澳門的叉燒驚人的好吃，同時整理出美食心得說：「澳門食物的皮處理得特別好，不管燒賣餃類的皮或是脆皮豬鴨鵝的皮，都太美味了！」

163braces（形上娛樂提供）163braces（形上娛樂提供）

163braces日前推出的全新單曲過期〉，在串流平台上獲得了不錯的成績，目前也如火如荼地錄製新專輯中，預計在今年春末夏初推出第一張全創作專輯，163braces也提前跟歌迷喊話：「這是一張蛇麼都給你的專輯，給你我的全心全意，敬請期待。」也許願搭配新專輯的巡迴演出能重回港澳，帶給當地歌迷更多更完整的演出內容。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中