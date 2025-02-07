「國民老婆」屠宰場開趴！163brace甜收客製化大禮

163braces（形上娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕163braces頻道訂閱超過87萬人，有「國民老婆」稱號的她，新春過年期間初次造訪澳門，在百年歷史屠宰場改造而成的「Roaring Ground Livehouse」舉辦的音樂節演出，聽聞了這個演出場地的歷史，她忍不住說：「這實在太酷了！很高興能到唯一又有意義的地方帶來我的音樂表演。」

163braces、晚安莉莉（形上娛樂提供）

163braces去年曾巡迴到香港舉辦「minimini」專場，這次有不少香港歌迷頭戴當時專場做的紙船帽來到現場，163braces笑說：「這紙船基本上是163家族的身分證了，謝謝你們帶著小船搭著船從香港來到澳門，希望下次來澳門可以看到一整片小船！」除了歌迷的熱情，當天同場演出的香港樂團「晚安莉莉」也致贈繡上163字樣的樂團周邊商品，讓163braces因港澳音樂人、歌迷的熱情而深受感動。

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163braces（形上娛樂提供）

出生成長在高雄的163braces初次到澳門，看到一樣的港口風光倍感親切，不一樣的異國建築風情也覺得新鮮。向來熱愛美食的163braces在當地人的帶領下展開「茶餐廳路跑」，也驚嘆澳門的叉燒驚人的好吃，同時整理出美食心得說：「澳門食物的皮處理得特別好，不管燒賣餃類的皮或是脆皮豬鴨鵝的皮，都太美味了！」

163braces（形上娛樂提供）

163braces日前推出的全新單曲〈過期〉，在串流平台上獲得了不錯的成績，目前也如火如荼地錄製新專輯中，預計在今年春末夏初推出第一張全創作專輯，163braces也提前跟歌迷喊話：「這是一張蛇麼都給你的專輯，給你我的全心全意，敬請期待。」也許願搭配新專輯的巡迴演出能重回港澳，帶給當地歌迷更多更完整的演出內容。

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