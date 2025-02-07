一隻阿圓辣曬多套比基尼 雙手一舉「解放豐滿雙球」

一隻阿圓辣穿3套不同樣式比基尼。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食影片走紅，擁有甜美臉蛋及火辣身材，再加上性格活潑，深受許多粉絲喜愛，經常在社群分享生活的她，昨（6）日上傳多張出遊美照，更大方曬出3套不同樣式比基尼的辣照，讓網友鼻血直流。

一隻阿圓大方秀出好身材。（翻攝自IG）

一隻阿圓在IG上傳一系列度假美照，她先是曬出自己在泳池中的辣照，身穿鮮紅色比基尼，頭上頂著一副墨鏡，耳朵插上一朵花做裝飾，透過水中折射，若隱若現的展露好身材。另外一套則是淺黃色搭配紫色綁帶的泳衣，大方秀出傲人上圍，結實的腹肌線條也明顯可見，整體顯得相當有活力。

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最後一隻阿圓換上花紋樣式的比基尼，下半身穿著牛仔褲，高舉雙手整理頭髮的姿勢，讓渾圓雙峰一覽無遺，性感模樣令網友受不了直呼「太辣了吧圓董」、「好辣阿圓，比基尼都很好看」、「又去哪個南島國家耍辣了呀～」。

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