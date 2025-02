TREASURE前成員MASHIHO單飛！首來台會粉共度情人節

MASHIHO因健康因素離開TREASURE。(Mercury Entertainment提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕韓團TREASURE的前成員MASHIHO將於2月16日首次在台北舉行情人節限定粉絲見面會「“4 MY CLOVERS” IN TAIPEI」,地點在Backstage Café,不僅將是MASHIHO與台灣幸運草(粉絲名)的第一次相遇,更將帶來神祕活動環節,為大家帶來滿滿的心動與驚喜。

MASHIHO本名為高田真史帆,作為一位集舞蹈、歌唱於一身的全能型藝人,在2024年以個人身分出道後,接連發行了3首風格多樣的單曲,包括《Just the 2 of Us》、《Dance with me》以及《Be mine》,歌曲風格從放鬆輕快到深情內斂,展現出不同面貌的音樂世界。MASHIHO坦言:「希望我的音樂能成為大家生活中的一部分。」他期盼能透過音樂與真摯的分享,讓更多人感受到他的熱情與魅力。

MASHIHO將與台粉共度情人節。(Mercury Entertainment提供)

曾經身為TREASURE成員的他,在2022年因為健康的因素離開團體後,目前以個人身分出道重新定義自己,帶著深厚的音樂基礎和全新展望踏上個人出道的歌手之路。從健康恢復到全面回歸,他也向支持他的粉絲傳達了真摯的感謝與決心,並期望未來能以更多元的面貌回饋每一位等待他的「幸運草」。

票券目前已於KKTIX售票系統熱賣中,歡迎鎖定主辦單位Mercury Entertainment官方社群取得更多活動消息。

