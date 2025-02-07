大S驟逝震撼演藝圈！最帥鋼琴家來台感嘆無常 親曝特殊迷信

「最帥鋼琴家」邁可森暌違近2年再度來台，於明後兩天舉辦演奏會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「最帥鋼琴家」邁可森暌違近2年再度來台，於明後兩天（8、9日）分別在台北與高雄流行音樂中心舉辦《2025 Maksim邁可森Segmenti世界巡演》演奏會，聽聞近日大S驟逝消息，他感嘆時事無常，「我常常提醒自己要感恩，是個幸運的人」，更表示工作雖然充滿壓力，但偶爾要懂得放下工作走向大自然好好放鬆。

「最帥鋼琴家」邁可森暌違近2年再度來台，於明後兩天舉辦演奏會。（記者王文麟攝）

邁可森此次來台行程緊湊，主辦單位也特地為他在飯店準備1台鋼琴，讓他隨時都能練琴。他透露有特殊迷信：「雖然我的手很重要，但我不會為手保保險，因為我怕保了就真的會發生意外！」至於平時如何保養手指？邁可森說平時會練琴5、6小時，因此手部肌肉非常敏感，也會用藥膏幫助放鬆，同時也很少提重物，甚至不被允許拿任何東西，以防肌肉變僵硬。

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「最帥鋼琴家」邁可森暌違近2年再度來台，於明後兩天舉辦演奏會。（記者王文麟攝）

由於以往邁可森巡演的台灣場次場場爆滿，讓他對台灣樂迷的熱情印象深刻，更表示台灣是他最喜愛的演出地點之一，「這裡不僅有熱情的樂迷，還有讓我難忘的美食與美景。」在巡演期間，邁可森說會花時間冥想，盡量不吃辛辣、有負擔的食物，希望保持好能量提供完美表演給粉絲，不過在高雄演奏會後會盡量找時間品嘗小吃。

《2025 Maksim邁可森Segmenti世界巡演》台北、高雄場門票已接近售罄，僅剩最後少量座位，購票請洽OPENTIX兩廳院售票系統。

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