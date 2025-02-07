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「斷捨離達人」來台演講！ 山下英子「一件僧服」開啟「人生整理術」

斷捨離創始者山下英子暌違5年來台演講。（大愛電視提供）斷捨離創始者山下英子暌違5年來台演講。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕山下英子是近年來「斷捨離」創始者，在全球掀起風潮且歷久不衰，她暌違5年來台分享整理心法，從物到心的再進化，讓大家了解，如何透過「斷捨離」創造空間，同時也找回自己的人生主導權。

山下英子生長在一個關係緊張的家庭，1990年日本因泡沫經濟邁入「失落的十年」，她也因為焦慮情緒影響健康，身心壓力都到達極限。然而一連串的考驗又接踵而至，父親、姊姊和外甥女相繼過世，母親與婆婆罹癌需要長期照顧，丈夫身體也出現問題，無助的她當時就像被困在一個看不見出口的隧道。直到2001年獨自到寺院修行，僧人只給她一件僧服，這才恍然發現原來自己需要的東西竟然這麼少。

經過一番自省及取捨，體悟到原來是過去阻礙了自己，她必須放掉無用的包袱，不只是物品，還包括人與人之間的關係，也需要整理才能互相接納，才能夠真正為自己而活。那一年她47歲，後來常自我解嘲是用半生考驗才重現光明。

她將自身的體悟淬鍊成「斷捨離」哲學，邀請附近的主婦們來家中分享討論，經過口耳相傳，想來取經的人越來越多，同時也自創「雜物管理諮詢師」這個職業。

斷捨離創始者山下英子暌違5年來台演講。（大愛電視提供）斷捨離創始者山下英子暌違5年來台演講。（大愛電視提供）

隨著受邀到日本各地演講及出版系列著作，她的影響力逐漸擴大，成為減法生活教母級的代表人物，在臺灣也有眾多的實踐者及傳承者，許多人因此找到了自我，得以展開全新人生。山下英子講座2月9日下午3點於關渡靜思堂舉辦。

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