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娛樂 最新消息

大S猝逝！七仙女悼摯友 「唯獨范曉萱仍沉默」惹粉絲擔憂

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世，消息曝光後，震驚各界，「七仙女」也紛紛表達不捨包括阿雅、吳佩慈等人皆發聲哀悼，唯獨范曉萱至今仍保持沉默，引起網友擔心其狀況。

大S病逝，許多好友發聲哀悼。（翻攝微博）大S病逝，許多好友發聲哀悼。（翻攝微博）

大S突然離世的噩耗，使親友感到相當悲痛，圈內好友紛紛表達哀悼，睹大S驟逝的吳佩慈更是泣不成聲向大S告別，「熙媛，我會永遠愛你！」阿雅則是憶起兩人上個月才聚會並感嘆，「我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。」范瑋琪、Makiyo也都為此發聲，展現思念之情。值得注意的是，同為「七仙女」之一的范曉萱至今仍保持沉默，引起網友擔憂她的身心狀況。

華岡七仙女。（翻攝自小紅書）華岡七仙女。（翻攝自小紅書）

大S和小S高中時以女團「ASOS」出道，兩姊妹與當時同讀華岡藝校的吳佩慈、阿雅自此成為好友，後來又結識了范瑋琪、范曉萱、Makiyo，而組成「七仙女」交情超過三十年，吳佩慈自從未婚夫紀曉波被爆財務風波後，幾乎淡出社群，不再多提自己的私事，如今卻是因為送走摯友發文，讓網友看了唏噓不已。

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