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岡田將生參考徐仁國！詐欺師亦正亦邪被讚：太有魅力了

岡田將生在《一騙到底》中飾演被譽為「地表最帥天才詐欺師」的冰室。（天馬行空提供）岡田將生在《一騙到底》中飾演被譽為「地表最帥天才詐欺師」的冰室。（天馬行空提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《一騙到底》改編自馬東石、徐仁國主演的超夯韓劇《38師機動隊》，並在片中加入了自己的獨創性，觀眾將一路被騙到最後，沉浸在鬥智的騙局之中。在片中被譽為「地表最帥天才詐欺師」的冰室一角由近期剛升格人夫的岡田將生飾演，他亦正亦邪的外表讓導演上田慎一郎大讚：「飾演詐欺師太有魅力！」

岡田將生笑稱，自己準備《一騙到底》時看了原作韓劇，對韓版冰室徐仁國印象深刻。（天馬行空提供）岡田將生笑稱，自己準備《一騙到底》時看了原作韓劇，對韓版冰室徐仁國印象深刻。（天馬行空提供）

岡田將生笑稱，自己準備角色時看了原作韓劇《38師機動隊》，對「韓版冰室」徐仁國印象深刻，覺得這真是個又帥氣又可愛的角色，因此也以他的形象為基準，消化後演繹出屬於自己的冰室。他坦言自己一直以來都對「騙局」、「犯罪」類型作品相當感興趣，最喜歡的是西班牙影集《紙房子》，「這是一部非常有趣的作品，故事總是朝難以預期的方向前進。我覺得《一騙到底》也有著這種魅力，你無法輕易說出誰是壞人、誰是好人，很容易對角色產生共鳴，然後不自覺地發現自己的心已經向犯罪者那邊靠攏了！」

導演上田慎一郎表示，雖然電影主打華麗騙局，但事實上圍繞一切的核心卻是「憤怒」與「復仇」。不論是內野聖陽飾演的稅務局公務員熊澤，還是岡田將生飾演的詐騙天才冰室，驅使他們行動的導火線都是想為重要的人報仇，一解心中的不平與憤怒。

內野聖陽在《一騙到底》穿白襯衫，呈現汗流浹背的模樣。（天馬行空提供）內野聖陽在《一騙到底》穿白襯衫，呈現汗流浹背的模樣。（天馬行空提供）

尤其是內野聖陽，在片中從一開始戰戰兢兢、卑躬屈膝地工作，到後來奮不顧身地投入行動，都令觀眾大呼精彩的同時，也能對他的決定有所共鳴。導演上田慎一郎也特別指出，自己有意識到必須將人物的「汗水」拍得恰到好處，「如果你看黑澤明的老電影，你會發現角色們經常以汗流浹背的模樣出現。但在最近很多的電影中，角色們就算全速奔跑卻不會流那麼多汗，這讓我感覺很奇怪。所以拍攝過程中我一直要求化妝組『多加點汗』，希望能讓他們狼狽與努力呈現在觀眾眼前。」《一騙到底》今天正式在台上映。

某天，在稅務署工作的熊澤二郎（內野聖陽飾）掉入天才詐欺師冰室誠（岡田將生飾）精心設計的騙局，被騙走畢生積蓄。熊澤在警察好友的幫助下找到了冰室，但冰室卻向他提出「我會用詐騙，幫你對付逃稅王，任憑他權勢有多高，我也會幫你追回他積欠的10億日圓稅金，你就放過我吧！」熊澤糾結於公務員的身分，但又為了報仇決定和冰室聯手。兩人找來一群專精旁門左道的怪咖，包括「可以扮演任何角色的前演員」、「身手矯健的碰瓷高手」、「專業的偽造人士」、「專門放高利貸的母女」，組成名為「憤怒小隊」的詐欺集團，以地面師進行土地詐騙，展開一場史詩級的追稅任務。更多電影相關資訊請見天馬行空粉絲團。

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