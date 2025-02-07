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江南大叔合體嗆辣饒舌女王！《KPOPPED》音樂舞台開戰

「江南大叔」PSY（左）攜手饒舌女王梅根尤物共同主持全新型態音樂競演節目《KPOPPED》。 （Apple TV+ 提供）「江南大叔」PSY（左）攜手饒舌女王梅根尤物共同主持全新型態音樂競演節目《KPOPPED》。 （Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕韓流文化席捲全球，K-pop音樂更是橫掃全球各大排行榜，串流平台Apple TV+ 宣布將推出全新型態音樂競演節目《KPOPPED》，力邀以全球熱門歌曲《江南Style》將K-pop推向全世界的「江南大叔」PSY，攜手三屆葛萊美獎得主、饒舌女王梅根尤物（Megan Thee Stallion）共同主持這場華麗的競賽舞台現場，梅根同時也擔任節目監製之一。

該節目製作陣容堅強，由《英國好聲音》監製莫伊拉羅斯（Moira Ross）、傳奇歌王萊諾李奇（Lionel Richie）、韓國娛樂教母CJ集團李美敬（Miky Lee）共同擔任監製。梅根除了擔任該節目的執行製作人兼主持人外，還將在節目中表演她登上《告示牌》Hot 100 榜首的熱門單曲《Savage》。

此外，《寄生上流》製作公司CJ ENM憑藉著豐富的音樂綜藝節目製作經驗，由音樂娛樂主管Harry H.K. Shin、Jake Hong參與製作，並與專注於非劇本類節目製作的Eureka Productions製作公司聯手，打造全新型態音樂競演節目，結合東西方巨星音樂對決，期待激盪出精彩火花。

《KPOPPED》全季共8集，每集都邀請到西方指標性流行歌手重新演繹他們的經典金曲，並與頂尖韓流偶像合作，呈現精彩的對決演出。最終在首爾的現場觀眾將投票選出他們心中的最佳韓風改編歌曲，目前節目的上線日期尚未公布。

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