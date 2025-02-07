河北彩伽開金嗓「歌手身分出道」 AV達人：絕不遜於偶像

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）擁有清純外型及傲人身材，憑藉精湛演技和滿滿的女友感，深受大批粉絲喜愛，甚至被譽為「三上悠亞的接班人」，她近日公開新藝名「萌名」，宣布將以歌手身分出道。對此，AV達人一劍浣春秋表示，她絕不遜於偶像，「以她的地位和工作態度不會隨便做做。」

日本AV女優河北彩伽。（翻攝自X、IG）

河北彩伽被封為「暗黑界天下第一人」，無論是在社群平台X還是IG皆坐擁百萬粉絲，近年積極拓展多元領域，還跨足出演台灣戲劇，近日更是宣布將以全新藝名「萌名」進軍樂壇，首支單曲《ずっと一緒に》MV將於2月12日正式發布。據悉，此舉對AV女優身分並不會有影響。

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對此，一劍浣春秋認為，河北彩伽在AV界根基已穩的情況下拓展工作領域，做自己喜歡做的事情很棒，呼籲粉絲不要覺得這是不務正業，「像她這樣的專屬女優一個月花在拍片上的時間並不多，雖然現在台灣像她的後花園一樣來得很頻繁但也不是每天都有工作的，出唱片、搞YT和Tiktok不只是幫她完成夢想也有可以幫她填上行程表的空格。」

一劍浣春秋直言，「別以為河北彩伽是玩票性質隨便做做，以日本人的個性大多會有很認真的設定以及不遜於偶像的表演模式，再加上她是河北彩伽，暗黑界的天下第一人，以她的地位和工作態度也不會隨便做做。」

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