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娛樂 最新消息

董仔、八弟收國家級任務！「重量級委託人」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕公視台語台綜藝實境節目《廣告START》由6位「廣告實習生」吳怡霈、宇珊、董仔、「八弟」蕭志瑋、視網膜、Leo王進行一連串廣告製作挑戰，將在本週六（2/8）正式收播，最後一集委託人竟然是副總統蕭美琴，要讓廣告實習生宇珊、董仔、八弟與特派員阿龐拍一支短片行銷花蓮。

最後一集的委託人副總統蕭美琴（中）要廣告實習生（左起）宇珊、董仔、八弟與特派員阿龐行銷花蓮。（公視台語台提供）最後一集的委託人副總統蕭美琴（中）要廣告實習生（左起）宇珊、董仔、八弟與特派員阿龐行銷花蓮。（公視台語台提供）

蕭美琴表示：「大家都知道我很喜歡花蓮，因為它不只有山、有海，還有人情味，非常美麗，是一個很適合大家生活的好地方，希望透過影片讓大家知道花蓮是一個這麼好的地方。」四人收到重量級委託人的任務瞬間「壓力山大」，宇珊認為這次的任務跟以前很不一樣，董仔深有同感：「如果這次沒做好，之前《廣告START》的集數都完蛋的感覺。」八弟收起搞笑難得正經：「這對我們來說是很大的case，也算是國家級的任務。」

為認識花蓮，宇珊、董仔、八弟與阿龐到各鄉鎮體驗，像是玩沙灘車、溯溪、騎單車、部落生活等，體驗最在地的玩法與享受花蓮的山海風情。四人發揮創意使出渾身解數，拍出一張張KUSO搞怪的影片和照片，想要吸引不同族群的遊客。最終成果四人將到總統府報告，由副總統蕭美琴親自驗收，一得知這個消息，眾人瞬間緊張指數爆表，讓董仔直呼是面子問題，絕對要表現好。

最終成果將到總統府報告，由副總統蕭美琴親自驗收。（公視台語台提供）最終成果將到總統府報告，由副總統蕭美琴親自驗收。（公視台語台提供）

一到總統府，四人緊張到來回踱步或頻頻檢查對方的服儀，八弟更練習當見到副總統時要如何握手問候，當副總統蕭美琴出現時，展現十足親和力，「歡迎大家來到總統府，我也很期待看大家在花蓮玩得怎樣？」阿龐也表示：「我們這次也很開心能收到副總統的委託，我們完成了！」董仔信誓旦旦包準滿意，四人隨即拿出在花蓮拍的成果向委託主報告，副總統蕭美琴邊聽邊點頭讚賞：「看起來很好玩！」八弟甚至跨下海口，短片目前只有A Copy初剪帶跟B Copy的後製，如果是副總統可以到Z Copy，逗得副總統笑開懷。

經過20集的廣告行銷磨練，實習生們發揮各自的專才，副總統也藉此頒發「結業獎狀」，由八弟拿下最佳導演、宇珊獲最佳美術設計、最佳精算師董仔、特派員阿龐獲最佳救援。廣告實習生每集走訪不同縣市，接下不同產業的委託任務，八弟很開心能藉由節目幫到不同產業的委託主，「我們發揮創意幫人解決問題，可以帶大家看見不同的台灣。」董仔語帶哽咽地說：「要好好珍惜自己所愛的人，因為我們做的廣告很多都是老師傅，或是沒有下一代可以傳承。」

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