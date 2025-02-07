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娛樂 最新消息

金鐘戲后朱芷瑩「取卵在抽血室暈倒」 開心喊：取13顆漂亮卵子

〔記者蕭方綺／台北報導〕42歲金鐘戲后朱芷瑩和曾獲金馬男配的施名帥前年520登記結婚，結婚近兩年，朱芷瑩今分享凍卵日記，指出結婚前5年就計畫凍卵，經過養卵階段，成功取出13顆漂亮卵子，不過取卵當天她居然在抽血室暈倒，嚇壞所有護士。

朱芷瑩（右）去取卵時，當時還是男友的施名帥一路陪行。（翻攝自IG）朱芷瑩（右）去取卵時，當時還是男友的施名帥一路陪行。（翻攝自IG）

她之前接受本報專訪時就透露自己和施名帥對於生小孩有共識，在施名帥陪同下做了凍卵手術，她說：「當時有點危機意識，因為我沒有想要放棄工作，就想把『階段最好』的卵子保存下來，要用的時候就不會後悔。」

她這回在影片中提到，結婚前五年有了凍卵計畫，拉著當時還是男友的施名帥一起去生殖中心諮詢，當時她測出來的AMH值（抗穆勒氏管荷爾蒙）比同齡女性低，因此開始進行養卵計畫，必須打長效針，只是她怕打針，只能由施名帥代勞。

其實施名帥也很怕打針，影片中可見到施名帥持針筒緊張得傻笑，試了兩次始終無法把針戳向肚皮，後來朱芷瑩等到受不了，「哎呦」一聲，遞過針要自己來，卻也下不了手，畫面爆笑又可愛，最後還是有施名帥順利完成打針任務。

施名帥（左）和朱芷瑩一同去凍卵諮詢。（翻攝自IG）施名帥（左）和朱芷瑩一同去凍卵諮詢。（翻攝自IG）

不過就在朱芷瑩要取卵當天，發生一個小插曲，她先到抽血室抽血，因為得空腹8小時，加上過於緊張，居然昏倒了，嚇壞在場所有護士，好在朱芷瑩順利取出13顆漂亮健康的卵子，凍了11顆卵。她認為身為現代女性，不想被卵巢限制生育期限，所以凍卵，讓自己多個選擇，「到現在，還是覺得自己做了明智的選擇。」

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