鄭容和腿傷動刀！CNBLUE高雄安可場宣布延期

CNBLUE高雄演唱會宣布延期。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團CNBLUE原本將在3月8日於高雄流行音樂中心海音館開唱，但因主唱鄭容和腿傷開刀，今天（7日）主辦單位發布延期公告，宣布活動將移至5月24日，場地不變。

《2025 CNBLUE LIVE – VOYAGE into X IN KAOHSIUNG》

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活動延期公告

感謝所有BOICE對CNBLUE「VOYAGE into X」巡迴演唱會安可場高雄站的支持，由於主唱鄭容和在上個月因為腿傷而進行手術，目前正在努力復健中，但為了希望能以百分之百完美的狀態，他也萬分期待這次巡迴演唱會的最終站，與所有BOICE在會場相見。

在經紀公司與主辦單位幾度協商，以及多次的日期調整之後，忍痛做出延期的決定，從原本的3月8日（六）移至5月24日（六），場地仍為高雄流行音樂中心海音館。

在此向所有已經購票、安排好行程、並期待與CNBLUE共同歡慶15週年的BOICE致上最深的歉意，無論是藝人、經紀公司以及主辦單位都希望能讓這場演出，成為這趟從去年開始的旅程的最完美句點，再請大家稍待片刻，讓CNBLUE以最精彩的演出，在高雄與BOICE們共創最難忘的回憶。

造成各位不便，再一次鄭重地由衷向所有BOICE致上最深的歉意。已購票者可以持原票券進場，若因時間無法配合需退票，請依如下方式進行退票，將以票面金額進行全額退票。

再次感謝一直給予支持與付出的歌迷朋友們！謝謝大家。

退票申請日程自公布日期起至2/27 （郵戳為憑） ，退票截止日以郵戳日期為準，逾期恕不受理。

詳細退票資訊請上請洽和協整合行銷官方社群。

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