真實災難片壓迫感十足！「尚氣」身心極限面臨前所未有挑戰

劉思慕拍攝《窒息倒數》直呼面臨前所未有的挑戰。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕災難片《窒息倒數》改編自2012年發生於北海的真實海上意外，「尚氣」劉思慕在片中飾演關鍵角色，形容這場海底生死救援不但曲折離奇，還展現了人性的勇氣與堅毅，「非常適合現在社會氛圍，而拍攝過程更是前所未有的挑戰。」

該片描述負責維修橫跨世界各地長達兩萬哩海底管道的飽和潛水員，在執行任務過程中突遇系統故障，氧氣和通訊瞬間中斷，命懸一線，只能靠不放棄的夥伴即刻救援。片中無論海面上的波濤洶湧或是壯闊，都是真實畫面，而為了模擬出深海的黑暗氛圍，劇組也利用大型水槽搭建出類比深海的拍攝環境，並進行夜間拍攝以還原海底神秘。

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《窒息倒數》為模擬出深海的黑暗氛圍下足功夫。（CATCHPLAY提供）

導演艾力克斯帕金森形容拍攝《窒息倒數》是一次「震撼的拍攝」，「因為劇情發生在完全黑暗的海底，我們選擇夜間作業來模擬真實光線環境，演員要戴上沉重的飽和潛水頭盔，並承受水壓、供氧設備、通訊線路等多重束縛。攝影師與技術團隊也要在水下協調燈光、錄音與機器運作，稍有閃失就得重新來過。」

飾演潛水員的劉思幕對於此次實景潛水拍攝也感到前所未有的挑戰，「雖然我本來就熱愛潛水運動，但這部電影讓我見識到真正的飽和潛水是什麼。」由於每天都要背負沉重裝備在水裡待上好幾個小時，同時還要演繹角色內心焦慮與恐懼，讓他直呼「這種身心極限的挑戰從未有過，但也讓我對這個角色更投入。」希望透過電影讓觀眾了解這些深海作業人員所面臨的風險與克服萬難執行任務的堅持。《窒息倒數》將於2月27日在台上映。

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