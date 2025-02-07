「愛犬讓新生寶寶過敏」怎麼辦？女星喊話：是不可缺少的家人

晏柔中（中）和兒子及愛犬擔任2月號封面人物。（媽媽寶寶提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕35歲的晏柔中和老公楊孟霖育有1歲兒子「小楊桃」，她拍攝雜誌封面，談到擁有2隻愛犬「歡歡」、「喜喜」的她，透露兒子從月子中心回家時，可能因為家裡有一些狗毛造成身體有點過敏，本來很緊張，但大約5天內就恢復正常，醫師也說沒問題，晏柔中說：「不可能和歡歡、喜喜分開，牠們是不可缺少的家人。」

晏柔中（左）和兒子「小楊桃」。（媽媽寶寶提供）



從以前到現在，狗狗究竟適不適宜和寶寶生活在一起的議題，總是不斷被討論，就算當前醫學已有許多研究資料證實，共處無傷大雅，但對於小心翼翼的家長或是更為傳統的家庭來說，這一套理論仍有待商榷。晏柔中表示，或許是從孩童時代歷經養狗的訓練，會感受到自我擁有強大的包容、耐心，畢竟照顧小孩的難度是狗狗的好幾倍，她笑說，基本上，現在的狀態就如同胃已經被撐大了，繼續再擴張好像也不困難。

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她高中時曾經準備出門遛狗，碰到鄰居帶小孩出門，在還沒扣上繩子的那瞬間，狗就有點衝了出去，「但離小朋友還非常遠，自己也立馬把狗抓回來，對方的爸爸就很激動地跟小孩說：『狗狗會咬你，要很小心！』從此之後，他家的小孩看到小狗都會害怕！」晏柔中從那刻起，徹底認知到家長如何引導孩子，小孩是會記得當下的情境、情緒，換個說法，或許可避免產生害怕的陰影，這次的經驗更讓她認識到，父母給予的情緒教育非同小可。

晏柔中一對愛犬歡歡、喜喜。（媽媽寶寶提供）



晏柔中將「歡喜」貫徹在日常的點點滴滴中，在這樣美好家庭氛圍的渲染下，連帶著「小楊桃」也十分愛笑，天生快樂、自信。在拍攝封面時，小楊桃幾乎沒有哭鬧的瞬間，配合著攝影師擺出各種帥氣的姿勢，宛若專業的小小麻豆。過程中，爸爸楊孟霖更是時時關注著小楊桃、歡歡、喜喜的狀況，可說是順利完成拍攝的大功臣，擁有神隊友也是讓晏柔中保持當一位快樂媽咪的必勝法則。

晏柔中笑說：「以前的我是比較大而化之的人，現在有了小孩變得較為小心翼翼，老公本來就非常細心，事情都會規畫到最後一步，也會從旁提醒許多細節。」

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