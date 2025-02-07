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具俊曄遺產權利交給S媽！律師籲「別拋棄繼承」：錢恐落入汪小菲手中

律師呼籲具俊曄（左圖右）不要拋棄繼承，以免大S遺產落入汪小菲手中。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）律師呼籲具俊曄（左圖右）不要拋棄繼承，以免大S遺產落入汪小菲手中。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛在2日猝逝，具俊曄昨晚首度發聲，強調遺產相關權利全部交給S媽，對此，就有蘇家宏律師則在臉書上發文提醒，呼籲別「拋棄繼承」，以免遺產落入汪小菲手中。

蘇家宏律師在文中提出3點建議，指出遺產繼承權 ，本身是專屬於具俊曄個人（法定配偶）的權利，不能「直接」轉讓給大S的媽媽，最可行的方式，是具俊曄可以繼承取得遺產後，再把遺產移轉給S媽，這樣的作法比較「安全」與「確實」，缺點是未來可能有多一筆贈與稅的問題。

另外具俊曄不能用「拋棄繼承」來把權利給大S媽媽，如果大S沒有遺囑，配偶具俊曄拋棄繼承的話，全部遺產就由兩個小孩繼承，小孩的監護人是汪小菲，到時候不是大S的媽媽取得遺產。

蘇家宏律師也指出，如果大S有合法遺囑，遺囑指定遺產給兩個小孩與S媽，給S媽的部分屬於遺贈，如果遺贈沒有侵害特留分，S媽可以完整取得受遺贈的遺產。

至於如果大S的遺囑沒有提到具俊曄的話，具俊曄擁有特留分扣減權，具俊曄可以看屆時遺囑執行狀況，與汪小菲監護的狀況作決定，但絕對不要拋棄繼承。

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