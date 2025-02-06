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娛樂 最新消息

「宇宙級大明星」福寶終於更新 粉絲姨姨都哭了

福寶今更新影片。（翻攝自微博）福寶今更新影片。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕以一己之力打敗眾多好萊塢巨星的「宇宙大明星」福寶，雖然是一隻熊貓，卻吸引了全球無數粉絲的喜愛，電影更是在全世界都賣得嚇嚇叫。2024年4月福寶在愛的包圍下返回中國並安置在神樹坪基地，沒想到如今卻被移到非展區，這下可急壞了所有粉絲姨姨，只能苦苦等候「中國大熊貓研究保護中心」更新。今（6）更新影片一出，幾乎所有社群平台都有興奮的姨姨開心落淚。

福寶看起來精神不錯。（翻攝自微博）福寶看起來精神不錯。（翻攝自微博）

在韓國愛寶樂園以自然繁育方式出生的福寶，在姜哲遠、宋永寬精心照顧下，可以說「用手捧怕摔了、用嘴含怕化了」。在愛寶樂園，福寶有最多玩具，還有爺爺們的五星級按摩、吃不完的小零食、潔淨的飲水、可攀爬的大樹、屬於自己的Villa、大張冰床。回到中國之後，福寶沒有大樹可以爬，居住的院子甚至數次出現老鼠，更誇張的是，福寶甚至出現莫名的抽搐，雖然中國表示檢查沒有問題，但到底做了哪些檢查沒有人知道，韓國的姨姨們更是緊張的大聲呼籲「拯救福寶」，並做出各式各樣圖片在網路上瘋傳。

韓國姨姨製作拯救福寶影片。（翻攝自Thread @fubaocat）韓國姨姨製作拯救福寶影片。（翻攝自Thread @fubaocat）

今年初神樹坪經過整理後再度開園，姨姨們卻看不到福寶身影，原來她被移至「非展區」，原本屬於福寶的院子改由喬喬居住，經常注視福寶的好鄰居「雙野二代皇太子」草和和也不知搬到哪裡？這讓關心福寶的姨姨們更擔心，好在今天公布的畫面當中，福寶看起來比先前胖了一些，精神也很好，不過福寶不能展出的原因中國大熊貓研究保護中心也沒給個說法，也難怪姨姨們不放心。

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