諷大S投胎中國！486先生被挖「獻媚小S」反遭嗆爆

486先生（左起）以「投胎到中國」譏諷大S、小S引爆眾怒。（組合照，翻攝自臉書、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕團購達人486先生日前在大S被證實辭世噩耗的第一時間發文譏諷「大S務必投胎到中國，永遠都當中國人，她妹妹也是。」無禮行徑引爆各界怒火，迄今道歉盼平息眾怒已覆水難收。諷刺的是，486先前曾上《康熙來了》對小S諛獻媚的畫面，如今也被挖出打臉。

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486先生過往上節目《康熙來了》的畫面遭臉書粉專「政客爽」披露，可見他當時在鏡頭前獻媚贈送主持人小S賦有「生子寓意」的一把金鏟子祝福懷上麟兒。不僅如此，486先生也連帶介紹自己的團購商品，在節目上進行置入性行銷。

粉專「政客爽」挖出486先生在《康熙來了》獻媚小S的畫面藉以反諷。（翻攝自臉書）

如今大S香消玉殞，486先生卻一改節目上的諂媚態度， 譏諷大S及小S「務必投胎到中國，永遠都當中國人。」如今道歉為時已晚。對此，臉書粉專「政客爽」則發圍諷刺486先生，「當時的嘴臉根本是跪舔他口中的中國人吧？」、「不愧487」。

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