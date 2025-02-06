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486先生慘了！譏大S「投胎中國」爆眾怒 她帶頭要品牌做切割

486先生（左）以「投胎當中國人」嘲諷大S引爆群眾怒火。（組合照，翻攝自臉書）486先生（左）以「投胎當中國人」嘲諷大S引爆群眾怒火。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛新春期間飛赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸辭世享年48歲，然而團購達人486先生卻在第一時間發文譏諷「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。」隨即引爆眾怒，即使事後一改態度拍片道歉仍平息不了群眾怒火。「宋哥」率先開出第一槍，點名廠商與486先生切割並終止合作。

正當外界為大S香消玉殞感到悲傷之際，486先生第一時間卻在臉書嘲諷「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國。」、「台灣少了一個堂堂正正的中國人。」不僅如此，他還另闢戰場在X平台上訕笑：「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」眼見引爆眾人反彈情緒，他才一改先前輕蔑態度拍片道歉，但已覆水難收。

「宋哥」宋依璇（圖）點名知名品牌與486先生儘早結束合作關係。（伊林娛樂提供）「宋哥」宋依璇（圖）點名知名品牌與486先生儘早結束合作關係。（伊林娛樂提供）

對此，宋依璇昨（5日）率先開出第一槍點名品牌大廠，「親愛的LG您好，我之前是LG產品使用者，但LG與486先生有獨家合作關係讓我無法理解。486言行爭議頗大，包括涉及欺負韓國媳婦大S。」她認為若繼續與486先生合作會對品牌形象有疑慮，「我希望LG能夠審慎評估與486先生的合作，並考慮是否應該與這樣沒口德沒同理心的的公眾人物保持距離。」

最後，宋依璇再三向品牌方聲籲：「作為國際知名品牌，一定會聆聽消費者的聲音，並做出符合企業價值的決策。期待LG儘早切割並終止與486合作關係，謝謝。」氣憤難平的她，甚至在文末提供相關網址，並喊話粉絲及網友們表示：「其他想一起抵制的朋友也可到他們客服寫信給他們。」

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